Nepal, due alpinisti italiani dispersi: in corso le ricerche

I due sono scomparsi durante un tentativo di scalata del Monte Panbari (a 6.887 metri) sull'Himalaya: sono rimasti bloccati al Campo 1 a causa delle forti nevicate
Alessandro Caputo (sx), Stefano Farronato (dx) © Facebook
Due alpinisti italiani, Stefano Farronato e Alessandro Caputo, risultano dispersi in Nepal: sono scomparsi durante un tentativo di scalata del Monte Panbari (6.887 metri) sull'Himalaya. Lo ha comunicato il Dipartimento del Turismo, secondo cui la macchina dei soccorsi è stata messa in moto. Il tempo, inizialmente proibitivo, ora è migliorato e sarà più semplice la ricerca in elicottero dei due scalatori, di cui non si hanno notizie da sabato. Ferronato e Caputo sono rimasti bloccati al Campo 1, a causa delle forti nevicate di questi giorni.
Stando a quanto riferisce la Farnesina, i connazionali sono stati sorpresi da forti nevicate al Capo 1, situato a circa 5 mila metri sopra il livello del mare. L'allarme è stato dato dal capo del gruppo, Valter Pellino, rimasto invece, a causa di un malore, al campo base. La macchina dei soccorsi si è immediatamente attivata, anche con elicotteri, che hanno sorvolato la zona anche in mattinata. Il consolato generale onorario a Kathmandu, in stretto raccordo con l'ambasciata d'Italia a Dehli e con la Farnesina sta seguendo direttamente l'evoluzione della situazione mantenendo informati i familiari dei connazionali.
La scorsa settimana, infatti, il ciclone Montha, che si è formato nel Golfo del Bengala, ha portato forti piogge e nevicate in Nepal, bloccando molti escursionisti. Anche il capo spedizione è stato soccorso domenica al campo base in elicottero. Da martedì addirittura più di mille persone sono state soccorse secondo Sagar Pandey, presidente della Nepal Trekking Agencies Association.
"La scarsa visibilità ha reso molto difficili i voli in elicottero. Ma il meteo è migliorato", ha aggiunto Sagar Pandey. Il Nepal, che ospita otto delle dieci vette più alte del mondo, accoglie centinaia di alpinisti ogni anno in primavera e in autunno, una stagione considerata più rischiosa a causa del freddo e della neve. Negli ultimi giorni, almeno tre alpinisti - un francese, un sudcoreano e un australiano - sono morti.
Il Kathmandu Post ha riportato che 6 persone, fra cui 3 italiani, erano rimaste bloccate sul Monte Panbari, sull'Himalaya, a causa delle forti nevicate, ma che 4 di loro (fra cui un italiano e dovrebbe trattarsi del capo spedizione) erano state salvate domenica mattina, mentre le ricerche di altri due cittadini italiani proseguono.
I due alpinisti italiani avevano ottenuto il permesso di scalata dalla Sherpa Alpine Trekking Service Pvt. Ltd. con il numero di autorizzazione 102: "Il Dipartimento del Turismo sta coordinando e facilitando continuamente le operazioni di ricerca e soccorso con le agenzie interessate e altre autorità", è stato spiegato, aggiungendo che si stanno raccogliendo tutte le informazioni rilevanti sui due alpinisti dispersi da tutte le fonti disponibili.