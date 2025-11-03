Nepal, due alpinisti italiani dispersi: in corso le ricerche

Due alpinisti italiani, Stefano Farronato e Alessandro Caputo, risultano dispersi in Nepal: sono scomparsi durante un tentativo di scalata del Monte Panbari (6.887 metri) sull'Himalaya. Lo ha comunicato il Dipartimento del Turismo, secondo cui la macchina dei soccorsi è stata messa in moto. Il tempo, inizialmente proibitivo, ora è migliorato e sarà più semplice la ricerca in elicottero dei due scalatori, di cui non si hanno notizie da sabato. Ferronato e Caputo sono rimasti bloccati al Campo 1, a causa delle forti nevicate di questi giorni.