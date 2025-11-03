Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
a causa del maltempo

Nepal, due alpinisti italiani dispersi: in corso le ricerche

I due sono scomparsi durante un tentativo di scalata del Monte Panbari (a 6.887 metri) sull'Himalaya: sono rimasti bloccati al Campo 1 a causa delle forti nevicate

03 Nov 2025 - 12:10
Alessandro Caputo (sx), Stefano Farronato (dx) © Facebook

Alessandro Caputo (sx), Stefano Farronato (dx) © Facebook

Due alpinisti italiani, Stefano Farronato e Alessandro Caputo, risultano dispersi in Nepal: sono scomparsi durante un tentativo di scalata del Monte Panbari (6.887 metri) sull'Himalaya. Lo ha comunicato il Dipartimento del Turismo, secondo cui la macchina dei soccorsi è stata messa in moto. Il tempo, inizialmente proibitivo, ora è migliorato e sarà più semplice la ricerca in elicottero dei due scalatori, di cui non si hanno notizie da sabato. Ferronato e Caputo sono rimasti bloccati al Campo 1, a causa delle forti nevicate di questi giorni.

La conferma della Farnesina

 Stando a quanto riferisce la Farnesina, i connazionali sono stati sorpresi da forti nevicate al Capo 1, situato a circa 5 mila metri sopra il livello del mare. L'allarme è stato dato dal capo del gruppo, Valter Pellino, rimasto invece, a causa di un malore, al campo base. La macchina dei soccorsi si è immediatamente attivata, anche con elicotteri, che hanno sorvolato la zona anche in mattinata. Il consolato generale onorario a Kathmandu, in stretto raccordo con l'ambasciata d'Italia a Dehli e con la Farnesina sta seguendo direttamente l'evoluzione della situazione mantenendo informati i familiari dei connazionali.

Il ciclone che ha bloccato molti escursionisti

 La scorsa settimana, infatti, il ciclone Montha, che si è formato nel Golfo del Bengala, ha portato forti piogge e nevicate in Nepal, bloccando molti escursionisti. Anche il capo spedizione è stato soccorso domenica al campo base in elicottero. Da martedì addirittura più di mille persone sono state soccorse secondo Sagar Pandey, presidente della Nepal Trekking Agencies Association.

L'autunno è considerato la stagione più pericolosa

 "La scarsa visibilità ha reso molto difficili i voli in elicottero. Ma il meteo è migliorato", ha aggiunto Sagar Pandey. Il Nepal, che ospita otto delle dieci vette più alte del mondo, accoglie centinaia di alpinisti ogni anno in primavera e in autunno, una stagione considerata più rischiosa a causa del freddo e della neve. Negli ultimi giorni, almeno tre alpinisti - un francese, un sudcoreano e un australiano - sono morti. 

In 4 salvati domenica

 Il Kathmandu Post ha riportato che 6 persone, fra cui 3 italiani, erano rimaste bloccate sul Monte Panbari, sull'Himalaya, a causa delle forti nevicate, ma che 4 di loro (fra cui un italiano e dovrebbe trattarsi del capo spedizione) erano state salvate domenica mattina, mentre le ricerche di altri due cittadini italiani proseguono.

I due alpinisti italiani avevano ottenuto il permesso di scalata dalla Sherpa Alpine Trekking Service Pvt. Ltd. con il numero di autorizzazione 102: "Il Dipartimento del Turismo sta coordinando e facilitando continuamente le operazioni di ricerca e soccorso con le agenzie interessate e altre autorità", è stato spiegato, aggiungendo che si stanno raccogliendo tutte le informazioni rilevanti sui due alpinisti dispersi da tutte le fonti disponibili.

Ti potrebbe interessare

nepal

Sullo stesso tema