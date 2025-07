Valle d'Aosta, escursionista 15enne trovato morto | L'ultima chiamata ai genitori: "Mi sono perso"

Prima la chiamata ai genitori e la confessione: "Mi sono perso". Poi un lungo silenzio che aveva giustamente allarmato la famiglia. Si era perso il 22 luglio, il quindicenne trovato morto nei pressi della Becca di Viou, a circa 2000 metri di quota, sopra Saint-Cristophe, nel nordovest della Valle d'Aosta. A quanto si apprende il ragazzo, di origine francese e in Italia per le vacanze con la madre, il padre e il fratello, sarebbe scivolato giù mentre percorreva un itinerario che tocca i 2.856 metri e che tuttavia non sarebbe appannaggio di soli escursionisti esperti. L'adolescente si sarebbe separato dal padre e dal fratello durante la gita in montagna e per uscire dal sentiero, fino a quando non è scivolato ed è caduto. Si sta cercando di capire se il giovane abbia deciso di deviare dal percorso volutamente per accorciare la strada o se si sia semplicemente perso durante la discesa. I familiari, giunti a valle, hanno continuato a rimanere in contatto con

lui, fino a quando il telefono non ha smesso di squillare. A quel punto è scattato l'allarme e sono partite le operazioni di ricerca.