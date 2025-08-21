Luca Sinigaglia, chi era l'alpinista italiano morto in Kirghizistan per salvare una collega russa

Il giorno della morte, sui social, la sorella di Sinigaglia ha ringraziato quanti hanno voluto ricordare Luca. "Sono la sorella di Luca. Ringrazio tutti, davvero. Luca era speciale con noi ma anche con gli amici. È stato un gesto che gli ha fatto onore e che purtroppo non gli ha permesso di tornare da noi. Il tempo dovrebbe migliorare il 19 (agosto, ndr) e ci hanno detto che si stanno organizzando per il recupero. Stiamo facendo il possibile, abbiamo smosso tutti i canali ufficiali", ha scritto.