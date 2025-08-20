Kirghizistan, alpinista italiano muore sulla vetta del Pobeda Peak per soccorrere una collega

Sempre secondo i media locali, sono stati diversi i tentativi, almeno tre, per salvare Natalia Nagovitsyna. Le operazioni non sono riuscite a causa dell'altitudine e del maltempo. Per la donna, pur avendo cibo e acqua, la situazione è particolarmente drammatica e disperata e peggiora con il passare delle ore. Anche un tentativo con un elicottero è fallito a causa sempre delle cattive condizioni meteo. Secondo i soccorritori, ci vorranno almeno 4-5 giorni per raggiungere il luogo dell'incidente, una zona particolarmente impervia.