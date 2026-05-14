LO CONFERMA LA FARNESINA

Maldive, cinque italiani morti durante un'immersione nell'atollo di Vaavu | "Stavano esplorando grotte a 50 metri di profondità"

Le cause del decesso sono ancora in corso di accertamento. Le condizioni meteo "erano sfavorevoli"

14 Mag 2026 - 17:34
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Cinque turisti italiani sono morti durante un'immersione subacquea nell'atollo di Vaavu, alle Maldive, nella giornata di giovedì 14 maggio. Lo conferma la Farnesina in una nota. Secondo una prima ricostruzione, i subacquei sarebbero deceduti per aver provato l'esplorazione di alcune grotte a 50 metri di profondità. Le cause del decesso sono ancora in corso di accertamento.

La ricostruzione

 Come riporta il quotidiano maldiviano Sun, i cinque turisti italiani sono stati trovati morti dopo essere scesi in immersione da un safari boat in navigazione nell'atollo di Vaavu, vicino ad Alimathaa. La segnalazione della loro scomparsa è pervenuta alle autorità alle 13:45, ora locale. Le operazioni di ricerca hanno portato al ritrovamento di tutti e cinque i dispersi, già deceduti al momento del recupero. La polizia ha reso noto che le indagini proseguono e che ulteriori informazioni saranno rese pubbliche con il progredire degli accertamenti.

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"Condizioni meteo sfavorevoli"

 Nella giornata di giovedì 14 maggio le condizioni meteorologiche nel sito di immersione erano sfavorevoli, tanto che il servizio meteorologico aveva emesso un'allerta gialla per vento forte.

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La Farnesina segue il caso

 "La Farnesina e l'ambasciata d'Italia a Colombo seguono il caso con la massima attenzione sin dalla prima segnalazione; la sede sta provvedendo a prendere contatto con i familiari delle vittime per fornire ogni necessaria assistenza consolare", conclude la nota.

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