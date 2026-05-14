Maldive, cinque italiani morti durante un'immersione nell'atollo di Vaavu | "Stavano esplorando grotte a 50 metri di profondità"
Le cause del decesso sono ancora in corso di accertamento. Le condizioni meteo "erano sfavorevoli"
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Cinque turisti italiani sono morti durante un'immersione subacquea nell'atollo di Vaavu, alle Maldive, nella giornata di giovedì 14 maggio. Lo conferma la Farnesina in una nota. Secondo una prima ricostruzione, i subacquei sarebbero deceduti per aver provato l'esplorazione di alcune grotte a 50 metri di profondità. Le cause del decesso sono ancora in corso di accertamento.
La ricostruzione
Come riporta il quotidiano maldiviano Sun, i cinque turisti italiani sono stati trovati morti dopo essere scesi in immersione da un safari boat in navigazione nell'atollo di Vaavu, vicino ad Alimathaa. La segnalazione della loro scomparsa è pervenuta alle autorità alle 13:45, ora locale. Le operazioni di ricerca hanno portato al ritrovamento di tutti e cinque i dispersi, già deceduti al momento del recupero. La polizia ha reso noto che le indagini proseguono e che ulteriori informazioni saranno rese pubbliche con il progredire degli accertamenti.
"Condizioni meteo sfavorevoli"
Nella giornata di giovedì 14 maggio le condizioni meteorologiche nel sito di immersione erano sfavorevoli, tanto che il servizio meteorologico aveva emesso un'allerta gialla per vento forte.
La Farnesina segue il caso
"La Farnesina e l'ambasciata d'Italia a Colombo seguono il caso con la massima attenzione sin dalla prima segnalazione; la sede sta provvedendo a prendere contatto con i familiari delle vittime per fornire ogni necessaria assistenza consolare", conclude la nota.