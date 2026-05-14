Maldive, cinque italiani morti durante un'immersione nell'atollo di Vaavu | "Stavano esplorando grotte a 50 metri di profondità"

Come riporta il quotidiano maldiviano Sun, i cinque turisti italiani sono stati trovati morti dopo essere scesi in immersione da un safari boat in navigazione nell'atollo di Vaavu, vicino ad Alimathaa. La segnalazione della loro scomparsa è pervenuta alle autorità alle 13:45, ora locale. Le operazioni di ricerca hanno portato al ritrovamento di tutti e cinque i dispersi, già deceduti al momento del recupero. La polizia ha reso noto che le indagini proseguono e che ulteriori informazioni saranno rese pubbliche con il progredire degli accertamenti.