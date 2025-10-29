Sharm el-Sheikh, turista italiana muore durante un'immersione nel Mar Rosso

La notizia della morte di Lara ha profondamente colpito Livinallongo del Col di Lana e tutta la valle Fodom. Il sindaco Oscar Nagler ha espresso "a nome dei nostri concittadini… la vicinanza più sentita e affettuosa a tutti i parenti e amici di Lara. È un lutto che ci lascia senza parole e che colpisce il cuore della nostra comunità". Tanti i messaggi di affetto rivolti alla famiglia De Cassan anche da parte dei colleghi albergatori, degli insegnanti delle scuole frequentate dai figli della coppia e delle numerose associazioni locali. Tutti si sono stretti attorno ai familiari, offrendo anche sostegno logistico nelle pratiche per il rimpatrio della salma dall’estero.