Tragedia alle Maldive, gli studenti di Monica Montefalcone: "Si era fatta valere in un mondo maschilista"

Una donna appassionata e forte, che si era fatta strada "in un mondo, quello della subacquea, che è totalmente maschilista". Il giorno dopo la tragedia alle Maldive, gli studenti di Monica Montefalcone, 52 anni, ricercatrice del Distav all'Università di Genova, descrivono così la loro docente. "La passione la faceva trasparire - dice Nicoletta, una delle studentesse - e la trasmetteva a tutti, mannaggia se la trasmetteva. Ma lei era forte, si era saputa fare strada in un mondo difficile per le donne". Anche il Wwf ha ricordato Montefalcone: "Era una persona solare, appassionata, gentile e disponibile, particolarmente attenta alla formazione dei suoi studenti. Con la sua tragica scomparsa la comunità del mare perde una persona davvero speciale".