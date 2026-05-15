Tragedia alle Maldive, gli studenti di Monica Montefalcone: "Si era fatta valere in un mondo maschilista"

Maldive, dove sono morti i cinque italiani
© Withub
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Una donna appassionata e forte, che si era fatta strada "in un mondo, quello della subacquea, che è totalmente maschilista". Il giorno dopo la tragedia alle Maldive, gli studenti di Monica Montefalcone, 52 anni, ricercatrice del Distav all'Università di Genova, descrivono così la loro docente. "La passione la faceva trasparire - dice Nicoletta, una delle studentesse - e la trasmetteva a tutti, mannaggia se la trasmetteva. Ma lei era forte, si era saputa fare strada in un mondo difficile per le donne". Anche il Wwf ha ricordato Montefalcone: "Era una persona solare, appassionata, gentile e disponibile, particolarmente attenta alla formazione dei suoi studenti. Con la sua tragica scomparsa la comunità del mare perde una persona davvero speciale".
Tanta commozione e dolore al Distav dell'Università di Genova, dove Montefalcone lavorava. In tanti, in queste ore, si sono dati appuntamento al dipartimento: occhi rossi di lacrime e parole strozzate in gola. I ragazzi e le ragazze stanno organizzando una colletta per "comprare un mazzo di fiori - viene spiegato - e lasciarlo sulla scrivania del suo ufficio".
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Anche il Wwf - l'organizzazione internazionale non governativa di protezione ambientale - ha ricordato "con estremo affetto e riconoscenza le tante collaborazioni che la professoressa Montefalcone aveva avviato in diversi progetti di ricerca e rigenerazione degli habitat marini svolti a fianco dell’Associazione, sia al livello regionale nella sua amata Liguria che al livello nazionale e mediterraneo".
"Oltre alle numerose attività, tra cui la mappatura della posidonia nei mari italiani nel progetto Pnrr Mer (Marine Ecosystem Restoration) finanziato dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, si era dedicata con passione anche alla divulgazione scientifica", ha sottolineato il Wwf.
Montefalcone era "una persona solare, appassionata, gentile e disponibile, particolarmente attenta alla formazione dei suoi studenti", ed era appena "diventata componente del Comitato scientifico del Wwf Italia". Non solo: "L'Accademia Internazionale delle Scienze l'aveva appena insignita del prestigioso riconoscimento del Tridente d'oro".
Professoressa associata in Ecologia all'Università di Genova, Montefalcone - 52 anni - era una delle massime esperte di posidonia nel Mediterraneo. Lavorava per il Distav, il dipartimento di Scienze della Terra, dell'Ambiente e della Vita dell'ateneo. Volto noto anche in tv, era conosciuta per il suo grande amore per il mare e per essere responsabile di alcuni progetti in ambito marino, quali Talassa, GhostNet e MER "A16-A18".
Laureata con 110 e lode in Scienze biologiche a Milano, aveva dedicato gran parte della sua vita allo studio dell'habitat costiero delle Maldive. Dal 2013, inoltre, era responsabile scientifica di importanti attività di ricerca dedicate alle scogliere coralline delle Maldive.
A perdere la vita durante la tragica immersione è stata anche la figlia della ricercatrice, Giorgia Sommacal. Ventitré anni, nata a Genova, era una studentessa universitaria.