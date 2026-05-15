Tra le vittime ci sono la biologa marina Monica Monfalcone, docente dell’Università di Genova, la figlia Giorgia Sommacal, la ricercatrice Muriel Oddenino e gli istruttori subacquei Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. Tutti avevano esperienza in immersioni profonde. Ed è proprio questo elemento ad alimentare gli interrogativi: cosa può aver causato un incidente mortale che ha coinvolto contemporaneamente cinque sub esperti?