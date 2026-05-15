Le condizioni del mare e del tempo restano difficili e potrebbero complicare le operazioni di recupero. Nonostante questo, è prevista una prima immersione esplorativa per individuare i punti di accesso della grotta dove sono morti i cinque cittadini italiani. "Si ritiene che gli altri quattro subacquei si trovino nella stessa grotta in cui è stato recuperato il primo corpo, che si estende fino a una profondità di circa 60 metri". Lo conferma, in un comunicato, la Maldives National Defense Force (Mndf), spiegando che l'operazione in corso per la ricerca e il recupero dei sub italiani è "ad alto rischio" e vede impegnati sommozzatori specializzati, imbarcazioni e supporto aereo. A complicare il quadro, conferma l'autorità maldiviana, proprio le avverse condizioni meteorologiche nella zona, tra cui forti venti e un'allerta gialla.