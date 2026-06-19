frontale tra due auto

Bari, morta bambina di 4 anni in un incidente stradale: due feriti gravi

Secondo una prima ricostruzione della dinamica si tratterebbe di un frontale tra due auto

19 Giu 2026 - 10:28
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Viaggiava sul sedile posteriore dell'auto guidata dalla mamma di 38 anni, la bambina di quattro anni di Triggiano, nel Barese, morta nel grave incidente stradale avvenuto intorno alle 7 sulla provinciale 240 tra Capurso e Rutigliano, in provincia di Bari. La loro utilitaria si è scontrata frontalmente con un Suv che procedeva in senso di marcia opposto e che era guidato da un uomo di 37 anni,residente a Mola di Bari. Per la bambina sono stati inutili i soccorsi prestati dal personale del 118: al suo arrivo era già deceduta per i gravi traumi riportati. 

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La mamma è stata soccorsa dal personale del 118 e portata in codice rosso al Policlinico di Bari dove si trova attualmente in condizioni ritenute molto gravi. È intubata, in coma, nella sala rossa del pronto soccorso in attesa, al termine degli accertamenti, di trasferimento in rianimazione.

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Il 37enne è stato trasportato all'ospedale Di Venere di Bari con traumi a una gamba e alla testa. Sull'accaduto indagano gli agenti della polizia stradale che hanno proceduto al sequestro delle due auto. Il luogo dell'incidente si trova in aperta campagna e si stanno cercando eventuali sistemi di videosorveglianza per aiutare nella ricostruzione della dinamica.

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