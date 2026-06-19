Viaggiava sul sedile posteriore dell'auto guidata dalla mamma di 38 anni, la bambina di quattro anni di Triggiano, nel Barese, morta nel grave incidente stradale avvenuto intorno alle 7 sulla provinciale 240 tra Capurso e Rutigliano, in provincia di Bari. La loro utilitaria si è scontrata frontalmente con un Suv che procedeva in senso di marcia opposto e che era guidato da un uomo di 37 anni,residente a Mola di Bari. Per la bambina sono stati inutili i soccorsi prestati dal personale del 118: al suo arrivo era già deceduta per i gravi traumi riportati.