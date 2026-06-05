Incidente mortale a Brescia, la 14enne morta con la sorella in auto era una promessa dello sci di fondo

La notizia della loro scomparsa ha provocato un'ondata di commozione a Livigno, dove la famiglia è conosciuta e stimata da anni. Amici, conoscenti e rappresentanti delle associazioni locali ricordano due ragazze cresciute in una famiglia da sempre impegnata nella vita della comunità. Tra i primi a esprimere vicinanza ai familiari è stato il sindaco Remo Galli. "Non ci sono parole di fronte a questa tragedia. Nel rispetto del lutto che ha colpito così profondamente la famiglia, credo sia giusto mantenere il silenzio e il raccoglimento", ha dichiarato il primo cittadino.