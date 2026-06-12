A San Nicandro Garganico

Foggia, rientra a piedi da una festa e viene investito da un'auto: morto 17enne | Anche il conducente tornava dal party

Il giovane, insieme ad alcuni amici, si trovava all'altezza di una curva, quando è stato travolto dalla vettura

12 Giu 2026 - 08:13
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© Ansa

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Un ragazzo di 17 anni è stato investito e ucciso intorno alle 4 del mattino in via Torre Mileto a San Nicandro Garganico, in provincia di Foggia, mentre con alcuni amici rientrava a piedi da una festa di compleanno. Il gruppo si trovava all'altezza di una curva, a circa un chilometro dal centro del paese, quando un'autovettura, guidata da un altro partecipante alla festa, lo ha travolto in pieno.

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Vane le manovre salvavita

 Sul posto sono giunti i soccorsi che hanno tentato ogni manovra per tentare di salvare la vita al 17enne, ma non c'è stato nulla da fare. Accertamenti in corso da parte delle forze dell'ordine. La famiglia del minore è conosciuta in zona: il papà è consulente del lavoro, mentre la mamma è insegnante. 

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