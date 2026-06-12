Milano, in due su un monopattino si schiantano contro un'auto: morto il passeggero di 19 anni

Per ricostruire la dinamica dell'incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale. Da un primo esame, viene ipotizzata una mancata precedenza da parte del monopattino. Il pm ha disposto l'autopsia sul 19enne e il sequestro dei veicoli. Sul posto, al momento dell'intervento delle forze dell'ordine, non sono stati trovati caschi eventualmente indossati dagli utilizzatori del monopattino.