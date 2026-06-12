Milano, in due su un monopattino si schiantano contro un'auto: morto il passeggero di 19 anni

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Un ragazzo di 19 anni che viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico è morto all'ospedale Niguarda a causa delle ferite riportate nello scontro con una vettura alla periferia di Milano. L'incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte in viale dell'Innovazione. Ferite lievi per il conducente del monopattino, un 20enne, e per la ragazza alla guida della vettura, di 21 anni.
Automobilista negativa ad alcol e droga
Entrambi i feriti sono stati portati in ospedale, ma le loro condizioni non destano preoccupazione. La conducente dell'auto risulta negativa all'esame per alcol e droga.
La dinamica
Per ricostruire la dinamica dell'incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale. Da un primo esame, viene ipotizzata una mancata precedenza da parte del monopattino. Il pm ha disposto l'autopsia sul 19enne e il sequestro dei veicoli. Sul posto, al momento dell'intervento delle forze dell'ordine, non sono stati trovati caschi eventualmente indossati dagli utilizzatori del monopattino.