Verese, auto travolge 5 pedoni: morta 17enne, 4 feriti gravi

Ferito ma non in pericolo di vita anche l'automobilista. La centrale operativa Soreu dei Laghi ha attivato un massiccio dispositivo di soccorso, inviando sul posto più elisoccorsi dalle basi di Como, Sondrio e Milano, oltre a diverse ambulanze, tra cui mezzi della Croce Rossa, della Padana Emergenza di Luino e della Sos di Cunardo, e un'automedica dell'Asst di Varese. Sul posto sono al lavoro i Carabinieri della compagnia di Luino per accertare l'accaduto. La statale 394 è stata temporaneamente chiusa al traffico nel tratto interessato, con pesanti ripercussioni sulla circolazione.