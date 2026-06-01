Milano, fermato 21enne per terrorismo: "Voleva colpire come a Modena"

A condurre gli inquirenti al suo indirizzo di casa e alle sue presunte intenzioni terroristiche sono state le tracce, cospicue, che il 21enne lasciava nel web. Più volte negli scorsi mesi ha infatti pubblicato sui suoi canali social post in cui inneggiava ad attentati terroristici compiuti in passato dall'Isis, in particolare quelli "contro i cristiani" e "contro l'Occidente". Non solo. Incitava "al martirio", usando una terminologia cara agli attentatori terroristici. E ultimamente aveva più volte fatto "riferimento all'evento di Modena", dove lo scorso 15 maggio l'auto guidata dal giovane El Koudri ha investito 8 persone nel centro città. Secondo la procuera era "verosimile una sua immediata azione per colpire".