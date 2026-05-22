Modena, El Koudri dal carcere: "Sono italiano, dovevo realizzarmi per i miei genitori"

"Io in Italia sono nato. È il mio Paese. Io sono italiano". Sarebbero queste alcune delle parole che Salim El Koudri, il 31enne che sabato pomeriggio si è lanciato con la sua auto nel centro di Modena ferendo sette persone, ha pronunciato nel suo recente incontro in carcere con il suo legale. Dopo giorni in cui il dibattito mediatico e politico si è concentrato sulla "italianità" del giovane di origini marocchine, l'avvocato Fausto Giannelli ha commentato: "Che sia italiano lo dice, ma sappiamo già la sua cittadinanza. Ma Salim ha aggiunto una cosa che mi ha fatto riflettere, ha detto: "Io sono italiano e i miei genitori hanno fatto tanti sacrifici per farmi studiare e io dovevo fare qualcosa, realizzarmi perché loro hanno fatto sacrifici, perché loro sono stranieri, lo sai?"".