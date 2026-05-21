Modena, trasferita in Germania la turista amputata

È stata trasferita dall'ospedale di Baggiovara di Modena la turista 69enne rimasta gravemente ferita sabato 16 maggio nel centro storico della città emiliana e che, a seguito dell'impatto con l'auto guidata da Salim El Koudri, ha perso le gambe. A comunicarlo è l'Ausl in una nota, dando conto di come la donna sia stata portata in Germania.
La nota dell'Ausl
"Le condizioni della donna - si legge - sono ulteriormente migliorate e questo ha consentito il trasferimento in patria, dove potrà continuare la convalescenza e la riabilitazione. Una volta ottenuto il nulla osta da parte dei medici, il viaggio è stato organizzato dalla famiglia della paziente. I professionisti e la direzione dell'Azienda ospedaliero universitaria di Modena desiderano augurare a lei e alla sua famiglia buon viaggio e buona fortuna per il prosieguo del percorso terapeutico".
Ancora gravi le condizioni della donna polacca
Resta, invece, ancora grave il quadro sanitario della 53enne polacca ricoverata in terapia intensiva: "Presenta condizioni cliniche stabili che tuttavia non consentono ancora di sciogliere la prognosi". La 53enne, è emerso negli ultimi giorni, lavora come dipendente presso il mercato coperto di Modena, l'Albinelli, e per questo è molto conosciuta in città. Sabato scorso, giorno dell'incidente, stava rincasando dal lavoro a bordo della sua bicicletta quando l'auto guidata da Salim El Koudri l'ha centrata in pieno.