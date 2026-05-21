PROSEGUIRÀ LE CURE IN PATRIA

Modena, trasferita in Germania la turista amputata

La donna, 69 anni, ha lasciato l'Italia dopo essere rimasta ferita dall'auto scagliatasi sulla folla il 16 maggio scorso guidata da Salim El Koudri

21 Mag 2026 - 14:43
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È stata trasferita dall'ospedale di Baggiovara di Modena la turista 69enne rimasta gravemente ferita sabato 16 maggio nel centro storico della città emiliana e che, a seguito dell'impatto con l'auto guidata da Salim El Koudri, ha perso le gambe. A comunicarlo è l'Ausl in una nota, dando conto di come la donna sia stata portata in Germania.

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La nota dell'Ausl

 "Le condizioni della donna - si legge - sono ulteriormente migliorate e questo ha consentito il trasferimento in patria, dove potrà continuare la convalescenza e la riabilitazione. Una volta ottenuto il nulla osta da parte dei medici, il viaggio è stato organizzato dalla famiglia della paziente. I professionisti e la direzione dell'Azienda ospedaliero universitaria di Modena desiderano augurare a lei e alla sua famiglia buon viaggio e buona fortuna per il prosieguo del percorso terapeutico".

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Ancora gravi le condizioni della donna polacca

 Resta, invece, ancora grave il quadro sanitario della 53enne polacca ricoverata in terapia intensiva: "Presenta condizioni cliniche stabili che tuttavia non consentono ancora di sciogliere la prognosi". La 53enne, è emerso negli ultimi giorni, lavora come dipendente presso il mercato coperto di Modena, l'Albinelli, e per questo è molto conosciuta in città. Sabato scorso, giorno dell'incidente, stava rincasando dal lavoro a bordo della sua bicicletta quando l'auto guidata da Salim El Koudri l'ha centrata in pieno.

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