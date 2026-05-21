Modena, trasferita in Germania la turista amputata

"Le condizioni della donna - si legge - sono ulteriormente migliorate e questo ha consentito il trasferimento in patria, dove potrà continuare la convalescenza e la riabilitazione. Una volta ottenuto il nulla osta da parte dei medici, il viaggio è stato organizzato dalla famiglia della paziente. I professionisti e la direzione dell'Azienda ospedaliero universitaria di Modena desiderano augurare a lei e alla sua famiglia buon viaggio e buona fortuna per il prosieguo del percorso terapeutico".