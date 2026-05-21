Modena, la sorella di El Koudri in lacrime: "Ogni pensiero a chi ha subito l'incubo"

"È difficile, è impossibile trovare delle parole giuste. È che ci dispiace, ma non è neanche la parola giusta. Non esiste una parola giusta che possa descrivere quanto ci dispiace. Ogni pensiero è rivolto ai feriti, alle loro famiglie e a chiunque abbia vissuto e assistito all'incubo di sabato". Sono le parole pronunciate da Carmen El Koudri, la sorella di Salim, l'uomo che sabato scorso, a Modena, ha investito sette persone e provocato il ferimento, anche grave, di tutti i coinvolti. In un audio diffuso dall'avvocato Fausto Gianelli, legale del guidatore dell'auto, la donna continua: "Non facciamo altro che pensare alla signora che non potrà più camminare, alle famiglie distrutte, è orribile, non riesco a immaginare quanto possa essere doloroso".