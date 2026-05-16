Auto sulla folla a Modena: chi è Salim El Koudri

Salim El Koudri non era noto alle forze dell'ordine: il suo casellario giudiziario non ha segnalazioni. Si è anche laureato in Economia e attualmente, a quanto si apprende dalle prime informazioni raccolte, stava cercando lavoro. Sarebbe stato in cura per problemi psichiatrici: anche su questo tema, però, gli inquirenti, con il supporto dei servizi territoriali dell'Azienda Ausl di Modena, stanno cercando di ricostruirne la storia clinica.