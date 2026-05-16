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Auto sulla folla a Modena: chi è Salim El Koudri

Laureato, 31 anni, in cura psichiatrica

16 Mag 2026 - 22:25
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È nato in provincia di Bergamo 31 anni fa, ma abita a Ravarino, nel Modenese, Salim El Koudri, l'uomo che, alla guida di un'auto a folle velocità, è piombato sul marciapiede falciando almeno otto persone in centro a Modena. Su di lui, sul suo passato, sono in corso le indagini per provare a inquadrare i motivi del suo gesto e per dare contorni più definiti a una vicenda che sembra non avere un perché.

Laureato e incensurato

 Salim El Koudri non era noto alle forze dell'ordine: il suo casellario giudiziario non ha segnalazioni. Si è anche laureato in Economia e attualmente, a quanto si apprende dalle prime informazioni raccolte, stava cercando lavoro. Sarebbe stato in cura per problemi psichiatrici: anche su questo tema, però, gli inquirenti, con il supporto dei servizi territoriali dell'Azienda Ausl di Modena, stanno cercando di ricostruirne la storia clinica.

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Un italiano di seconda generazione, quindi, con origini marocchine, ma da quello che emerge dai primi riscontri dell'interrogatorio in corso in questura e dalla perquisizione che è stata disposta nella sua abitazione di Ravarino, un piccolo centro che si trova una quindicina di chilometri a nord-est del capoluogo, non emergerebbero elementi che possano far pensare a una radicalizzazione religiosa o a legami con formazioni eversive.

Auto falcia pedoni a Modena: ci sono feriti gravi

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I segnali che emergerebbero sono invece quelli di una forte instabilità mentale. Resta da capire, ed è quello che gli investigatori cercheranno di appurare nelle prossime ore, se possano esserci stati episodi o situazioni che, in qualche modo, possano averlo spinto, a mettersi al volante di una macchina, a entrare in una via dello shopping a folle velocità, rischiando di commettere una strage.

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