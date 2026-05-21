A delineare il profilo dell'uomo sono anche le dichiarazioni delle psichiatre del Centro di Salute Mentale di Castelfranco Emilia, ascoltate dagli investigatori dopo l'episodio di sabato scorso, quando El Koudri si è lanciato con l'auto contro i passanti in via Emilia Centro. Secondo quanto riferito dalle specialiste, il 31enne non aveva mai manifestato comportamenti violenti o aggressivi. Le cure farmacologiche sembravano aver prodotto miglioramenti, ma il tema del lavoro restava centrale nei suoi pensieri. Una fissazione che, col passare del tempo, avrebbe alimentato frustrazione e chiusura verso l'esterno. Anche il titolare dell'ultima azienda presso cui aveva lavorato, lo avrebbe descritto come una persona molto isolata e con difficoltà a relazionarsi con gli altri colleghi.