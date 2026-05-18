Auto sulla folla a Modena, il luogo degli investimenti
© Withub
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La 69enne tedesca ricoverata all'ospedale di Baggiovara di Modena è stata estubata ed è cosciente. Lo si apprende da fonti sanitarie. La donna era una dei quattro feriti più gravi dopo essere stata investita il 16 maggio dall'auto guidata da Salim El Koudri. Si tratta della donna colpita per ultima dal veicolo di El Koudri e schiacciata contro la vetrina di un negozio alla quale sono state tranciate entrambe le gambe nell'impatto.
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Nel pomeriggio di sabato un'auto lanciata ad alta velocità ha investito alcuni pedoni all'altezza di largo Porta Bologna. Come raccontato dal sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, il giovane alla guida "ha puntato il marciapiede, colpendo anche una bici" e poi "si è schiantato colpendo in pieno una donna, schiacciandole le gambe".