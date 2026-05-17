Il cittadino italiano che ha fermato l'autore dell'aggressione di ieri a Modena, Luca Signorelli, merita un riconoscimento ufficiale da parte dello Stato italiano per il gesto coraggioso che ha compiuto. Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando con i giornalisti da Lamezia Terme. "Rivolgiamo un pensiero affettuoso alla città di Modena per ciò che è accaduto. Siamo vicini a tutta la città, la popolazione, i feriti che ci auguriamo possano recuperare il prima possibile. Un ringraziamento particolare va all'italiano Luca Signorelli che è stato un eroe a fermare l'assalitore. Dobbiamo ringraziare anche i due cittadini stranieri che hanno contribuito a fermare questa persona che probabilmente ha dei problemi psichiatrici", ha detto Tajani, annunciando che sarà a Modena per ringraziare queste persone.