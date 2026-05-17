Modena, attesi in città Mattarella e Meloni: faranno visita ai feriti

È un risveglio terribile per Modena. Negli occhi dei cittadini e non solo c'è ancora quanto accaduto ieri in pieno centro, quando il 31enne Salim El Koudri in auto ha falciato una decina di pedoni. La città attende Sergio Mattarella che già ieri aveva sentito il sindaco per avere notizie dei feriti ed esprimere vicinanza alla città. Il presidente della Repubblica visiterà le persone ricoverate: alle 11 è atteso all'ospedale Baggiovara di Modena e alle 12 all'ospedale Maggiore di Bologna. Con lui anche la premier Giorgia Meloni che ha annullato la visita a Cipro. Il bilancio di quanto successo in via Emilia è pesantissimo: otto feriti, cinque donne e tre uomini, quattro in condizioni molto gravi. Due persone hanno subito amputazioni di entrambe le gambe e di queste una lotta tra la vita e la morte. Un testimone racconta: "Ero qui. Ho visto l'auto correre a tutta velocità sulla via e le persone saltare e scappare, una scena orribile"