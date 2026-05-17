Auto sulla folla a Modena, la sorella di un ferito: "Si ricorda tutto, è stato catapultato"
"Che si rendano conto che questo è un malato psichiatrico. Ho già detto tutto", ha affermato la donna in merito alla presenza delle istituzioni in città
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"Mio fratello non sta bene, ma fortunatamente non è in fin di vita. È stata una cosa terribile, devastante". Così, Maria Gracia Muccini, sorella di una delle persone travolte sabato pomeriggio a Modena dall'auto guidata da Salim El Koudri. Fuori dall'ospedale di Baggiovara dove si trova attualmente ricoverato il 60enne, di professione chef, la donna si ferma per qualche minuto. "Mio fratello è stato tra i primi a essere travolto all'inizio del centro storico. È lucido e vigile, si ricorda tutto. Ha visto le persone saltare per aria, lui è stato praticamente catapultato in mezzo alla strada".
"Le istituzioni si rendano conto che è un malato"
Ora gli devono fare la tac, sembra avere una frattura al cranio, è caduto di testa", spiega Muccini. "Stamattina diceva che ha male ovunque, pare che di rotto non ci sia nulla, ha micro-fratture al cranio e botte evidenti sul viso", puntualizza la sorella del ferito. In merito alla presenza delle istituzioni, in arrivo a Modena nella mattinata di domenica, la donna preferisce non commentare e si limita a dire: "Che si rendano conto che questo è un malato psichiatrico. Ho già detto tutto".