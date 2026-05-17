Auto sulla folla a Modena, la sorella di un ferito: "Si ricorda tutto, è stato catapultato"

"Mio fratello non sta bene, ma fortunatamente non è in fin di vita. È stata una cosa terribile, devastante". Così, Maria Gracia Muccini, sorella di una delle persone travolte sabato pomeriggio a Modena dall'auto guidata da Salim El Koudri. Fuori dall'ospedale di Baggiovara dove si trova attualmente ricoverato il 60enne, di professione chef, la donna si ferma per qualche minuto. "Mio fratello è stato tra i primi a essere travolto all'inizio del centro storico. È lucido e vigile, si ricorda tutto. Ha visto le persone saltare per aria, lui è stato praticamente catapultato in mezzo alla strada".