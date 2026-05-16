Auto sulla folla a Modena, il testimone: "Così ho bloccato l'investitore"

Luca Signorelli, uno dei testimoni che poi ha contribuito a bloccare l'automobilista che con l'auto ha investito i pedoni nel centro di Modena, racconta ai cronisti quanto accaduto. "Ho visto l'auto procedere a zig zag nella carreggiata e mi sono accorto che mi puntava, poi l'accelerazione e gli investimenti".
"Mentre tento di soccorrere la signora con le gambe amputate - ha aggiunto, parlando ai giornalisti con la testa ancora grondante di sangue, - lui scappa. Quindi l'ho inseguito, nel frattempo altre 4-5 persone mi sono venute dietro. È sparito dietro una pila di macchine e poi è risaltato fuori con un coltello in mano. Blaterava qualcosa ma non era italiano".
"Mi sono arrivati due fendenti, uno al cuore e l'altro alla testa. È partita una colluttazione - conclude Signorelli. - Un fendente sono riuscito a evitarlo, l'altro l'ho preso. Poi gli ho bloccato il polso. E poi l'ho neutralizzato". Aiutato anche da altri passanti.