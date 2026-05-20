Auto sulla folla a Modena, i concittadini di Salim El Koudri: "Tipo strano, sempre chiuso in casa"

Negli anni passati l’uomo era stato sottoposto a cure psichiatriche per una diagnosi di schizofrenia, un percorso poi interrotto. A confermarlo è l’addetta stampa della struttura che lo aveva in carico: "È all'interno di un percorso di cura, ma mantiene la sua libertà e autodeterminazione". La portavoce sottolinea anche i limiti dell’intervento sanitario: "Viene più volte richiamato, ma non è possibile fare delle costrizioni".