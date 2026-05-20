Auto sulla folla a Modena, l'appello di una sopravvissuta: "Cerco il ragazzo che mi ha salvata"

"Ero una sconosciuta - conclude, - ma mi ha trattata come se fossi una sua amica. Gli sono e gli sarò grata per sempre". Attraverso La Gazzetta di Modena, Micaela ringrazia anche i titolari della tabaccheria, che, dall'interno del ne pur non avendo visto la scena hanno sentito urla, schianto e richieste d’aiuto e ricorda infine che l’Ausl di Modena ha attivato un servizio di supporto psicologico per chi ne avesse bisogno.