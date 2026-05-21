Modena, la turista tedesca che ha perso le gambe: "Non sentitevi in colpa per quello che mi è successo"

Un’enorme forza d’animo e una serenità che colpiscono medici e istituzioni. Anna, la turista tedesca di 69 anni travolta sabato scorso a Modena dall’auto guidata da Salim El Koudri e costretta all’amputazione di entrambe le gambe, migliora giorno dopo giorno. La donna è ancora ricoverata all’ospedale di Baggiovara, ma è stata estubata, è cosciente e il rientro in Germania potrebbe essere imminente. Accanto a lei la sorella, arrivata per assisterla, e ieri la visita del sindaco Massimo Mezzetti e del prefetto Fabrizia Triolo.