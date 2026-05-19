Modena, l'infermiera che ha soccorso la donna amputata: "Al suo posto potevo esserci io"

L'ucraina Viktoriya Prudka, infermiera del policlinico di Modena, è stata la prima a soccorrere la donna rimasta amputata nello schianto dell'auto di Salim El Kroudi contro la vetrina in centro. "Una situazione che si vede solo quando scoppia una bomba", afferma la donna, il cui intervento è stato fondamentale per salvare la vita alla ferita più grave. "Facevo shopping con mia figlia - ricorda ancora. - Potevo essere io lì al suo posto, è stata questione di secondi". E poi riferisce nel dettaglio il momento dei soccorsi.