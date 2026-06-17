Dopo l'incidente, è scattato l'allarme. Sara è stata trasferita d’urgenza all’ospedale di Syros e ricoverata nel reparto di Rianimazione. Le condizioni sono apparse subito critiche, poi la 37enne è deceduta durante la notte. Un'amica si trova tuttora ricoverata in gravi condizioni ad Atene ma sarebbe vigile, le altre hanno riportato ferite lievi e sono già state sentite dalla polizia locale. Il compagno di Sara, secondo La Nazione, è rimasto accanto alla figlia della coppia di appena 3 anni mentre la sorella, appena appresa la notizia, è partita da Arezzo per Mykonos con la madre. L'ambasciata italiana in Grecia ha comunicato di mantenere contatti costanti con loro "fornendo ogni necessaria assistenza, anche in riferimento alle procedure di rimpatrio della salma”. Un'operazione che sarà possibile solo dopo l’autopsia, già disposta dalle autorità greche che hanno aperto un fascicolo per approfondire la dinamica dell’incidente.