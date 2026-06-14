L'incidente

Roma, tampona un'auto che investe madre e figlia sulle strisce: muore 58enne

Grave una 92enne rimasta incastrata sotto al veicolo

14 Giu 2026 - 16:28
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© Istockphoto

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Due donne sono state investite mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali alla periferia di Roma. Secondo una prima ricostruzione, un'auto si sarebbe fermata per far attraversare madre e figlia, di 92 e 58 anni, ma sarebbe stata tamponata da un furgone e le avrebbe così investite. L'anziana è rimasta incastrata sotto l'auto e una volta estratta dai vigili del fuoco, è stata trasportata d'urgenza al pronto soccorso in codice rosso. Mentre la figlia, soccorsa in gravissime condizioni, è morta poco dopo l'arrivo in ospedale. Sul posto per i rilievi la polizia locale. 

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