Genova, morto il 29enne investito dopo una lite davanti a una discoteca

"Sappiamo quello che è successo, lo ha messo sotto apposta", "È un eroe, era una persona con dei valori. E chi lo ha investito non è certo una vittima" hanno detto gli amici di Edoardo a La Repubblica. Intanto la città si è stretta intorno alla famiglia: "Tutta la regione si stringe alla famiglia e agli amici di Edoardo in questo momento di immenso dolore per la prematura scomparsa del giovane. Una tragedia che lascia tutti profondamente attoniti. L’auspicio è che venga fatta piena luce sull’accaduto" ha scritto il presidente di Regione Liguria Marco Bucci.

"La perdita di una giovane vita in circostanze così drammatiche rappresenta una ferita profonda per tutta la nostra città” ha commentato la sindaca di Genova Silvia Salis “Siamo profondamente scossi da questa tragedia. A nome di tutta Genova, desidero far pervenire il nostro abbraccio più sincero ai cari di Edoardo".