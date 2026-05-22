Svolta nelle indagini sul drammatico incidente in cui ha perso la vita la 20enne Beatrice Bellucci, avvenuto lo scorso 24 ottobre su via Cristoforo Colombo a Roma. Gli inquirenti avrebbero iscritto nel registro degli indagati il nome di Silvia Piancazzo, l'amica della vittima che si trovava al volante quella notte. Secondo una perizia, infatti, l'incidente non sarebbe stato solo causato dalla Bmw arrivata sfrecciando. Piancazzo, stando alla ricostruzione, non sarebbe esente da responsabilità in merito alla carambola che ha causato il decesso della 20enne e ha costretto lei stessa a un lettino di Terapia intensiva per quattro settimane. L'ipotesi è di omicidio colposo.