Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
su via Cristoforo Colombo

Scontro mortale a Roma, tra le ipotesi una gara tra auto

25 Ott 2025 - 09:10
© Ansa

© Ansa

Potrebbe esserci stata una gara tra auto all'origine di un incidente stradale in via Cristoforo Colombo a Roma costato la vita a una ragazza di 20 anni. Secondo i riscontri investigativi, pare che una macchina su cui viaggiavano due ragazzi procedesse ad alta velocità, forse durante una gara con un altro veicolo: il conducente ha perso il controllo e ha urtato la vettura su cui si trovava la vittima, che procedeva sulla stessa carreggiata ed è finita contro un albero sullo spartitraffico. Sulla dinamica sono in corso indagini della polizia locale.

roma