Scontro mortale a Roma, tra le ipotesi una gara tra auto

Potrebbe esserci stata una gara tra auto all'origine di un incidente stradale in via Cristoforo Colombo a Roma costato la vita a una ragazza di 20 anni. Secondo i riscontri investigativi, pare che una macchina su cui viaggiavano due ragazzi procedesse ad alta velocità, forse durante una gara con un altro veicolo: il conducente ha perso il controllo e ha urtato la vettura su cui si trovava la vittima, che procedeva sulla stessa carreggiata ed è finita contro un albero sullo spartitraffico. Sulla dinamica sono in corso indagini della polizia locale.