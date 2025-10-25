Scontro mortale a Roma, chi era la vittima

Beatrice Bellucci, 20 anni, sui social raccontava le sue passioni tra gli studi di Giurisprudenza e il mare della Sardegna. Il cordoglio dell'università
Aveva compiuto vent'anni a marzo, Beatrice Bellucci, la 20enne morta nell'incidente stradale avvenuto in via Cristoforo Colombo, a Roma, e che ha visto coinvolta anche un'altra auto. Proprio quella che ad alta velocità avrebbe urtato la vettura con a bordo la vittima. Il tifo per la Roma, la passione per la pallavolo e il futuro da giurista, in una vita che aveva davanti. Beatrice studiava infatti Giurisprudenza, come aveva fatto sapere anche nella biografia del suo profilo Instagram, che usava per raccontare le sue giornate, tra il mare della Sardegna, dove aveva trascorso le vacanze, e la città.
"Domeniche romane", scriveva mesi fa sotto a uno foto scattata all'Olimpico con al collo la sciarpa giallorossa. Beatrice in passato aveva fatto parte anche del settore giovanile della Roma Volley club femminile, come testimoniato dai risultati delle partite pubblicati dalla squadra.
L'ultima storia postata sui social dalla giovane risale proprio a venerdì 24 ottobre, all'ora di pranzo, dal Caffè Bulgari, a piazza Augusto Imperatore.
"In un momento di profonda tristezza l'Università Roma Tre si unisce al dolore della famiglia e degli amici di Beatrice Bellucci, studentessa di Giurisprudenza che ha tragicamente perso la vita". E' quanto si legge sui social dell'ateneo romano al quale era iscritta la vittima dell'incidente.
"Come senatore accademico dell'università degli Studi Roma Tre, mi stringo con profonda commozione e vicinanza alla famiglia, agli amici e ai colleghi di Beatrice Bellucci, studentessa di Giurisprudenza tragicamente scomparsa". A scriverlo su Facebook è anche Lorenzo Di Mattia che parla di una comunità universitaria "profondamente scossa" dalla morte della giovane. "Beatrice - prosegue - era parte del nostro presente e del nostro futuro. Il suo ricordo continuerà a vivere nei luoghi in cui studiava, tra le persone che l'hanno conosciuta e in tutti noi che oggi ci uniamo nel dolore e nel silenzio".
Tra i messaggi di cordoglio pubblicati sui social anche quello della Roma Volley, la squadra di pallavolo in cui Beatrice "è cresciuta nel settore giovanile". "La dirigenza della Smi Roma Volley insieme a tutto lo staff, i tecnici e le atlete si stringe in un commosso abbraccio alla famiglia Bellucci per la tragica scomparsa di Beatrice - si legge nel post. - Andrea, il papà di Bea, è stato tra i dirigenti fondatori del nostro Club e Federico, suo fratello, uno dei nostri collaboratori negli scorsi anni. Una notizia tristissima per tutta la famiglia Roma Volley Club".