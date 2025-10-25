Scontro mortale a Roma, chi era la vittima

Aveva compiuto vent'anni a marzo, Beatrice Bellucci, la 20enne morta nell'incidente stradale avvenuto in via Cristoforo Colombo, a Roma, e che ha visto coinvolta anche un'altra auto. Proprio quella che ad alta velocità avrebbe urtato la vettura con a bordo la vittima. Il tifo per la Roma, la passione per la pallavolo e il futuro da giurista, in una vita che aveva davanti. Beatrice studiava infatti Giurisprudenza, come aveva fatto sapere anche nella biografia del suo profilo Instagram, che usava per raccontare le sue giornate, tra il mare della Sardegna, dove aveva trascorso le vacanze, e la città.