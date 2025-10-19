Schianto ad Asiago, tre giovani morti nella notte: auto contro una fontana, tornavano da festa di compleanno

Un altro ragazzo è grave, illeso il quinto passeggero. L'incidente avvenuto poco dopo le tre di notte
Tre ventenni sono deceduti nella notte ad Asiago, in provincia di Vicenza, in seguito a un violento incidente stradale. L'auto sulla quale viaggiavano, una vettura con a bordo cinque giovani, si è schiantata contro la fontana al centro della rotatoria di via Verdi, intorno alle 3:30 del mattino. Lo scontro è stato fatale: i tre ragazzi sono morti sul colpo. Un quarto occupante ha riportato gravi lesioni, tra cui fratture alla teca cranica e contusioni multiple, sia cerebrali che toraciche. Il quinto giovane a bordo è invece rimasto miracolosamente illeso.
I tre ventenni morti stavano rientrando a casa dopo una festa di compleanno. Le vittime, tutte residenti nel Vicentino - due a Lusiana Conco e una a Creazzo - viaggiavano a bordo di una Peugeot 207 che si è schiantata contro una fontana al centro della rotatoria di via Verdi, lungo la strada che conduce al parco Millepini. A bordo dell’auto c’erano cinque ragazzi. L'impatto, avvenuto intorno alle 3:30 del mattino, è stato violentissimo. Tre di loro sono morti sul colpo. Gli altri due occupanti, entrambi di 21 anni, sono rimasti feriti: uno è stato trasferito in codice rosso all’ospedale di Bassano del Grappa con gravi lesioni alla teca cranica e contusioni multiple, mentre l’altro ha riportato traumi meno gravi.
Secondo quanto riferito dalle autorità, le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza mostrano che l'auto procedeva a velocità sostenuta. Il sindaco di Asiago, Roberto Rigoni Stern, ha dichiarato: "Siamo di fronte a una situazione drammatica. Abbiamo visionato i filmati: l’auto scendeva ad altissima velocità da via Lavarone, ha attraversato un’aiuola spartitraffico senza dare precedenza e ha impattato con violenza contro un segnale stradale, che è stato divelto. Poi è finita oltre l’aiuola, contro la rotatoria. Si è trattato di uno schianto devastante, sembrava un fuoco d’artificio". Il primo cittadino ha aggiunto: "Due ragazzi erano di Lusiana, uno di Montecchio-Creazzo. Ci stringiamo alle famiglie con grande commozione. È difficile trovare parole in momenti come questo. Sappiamo che tornavano da un compleanno, e purtroppo quando escono i ragazzi spesso non hanno freni inibitori".
La tragedia ha riportato alla memoria un altro drammatico evento avvenuto poco più di un mese fa sempre sull'Altopiano di Asiago. All’epoca perse la vita il tredicenne Stefano Angonese, travolto da un’auto pirata mentre camminava sul ciglio della strada provinciale a Lusiana Conco, insieme a un coetaneo rimasto ferito. Anche in quel caso, il giovane morì sul colpo.