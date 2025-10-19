Schianto ad Asiago, tre giovani morti nella notte: auto contro una fontana, tornavano da festa di compleanno

Secondo quanto riferito dalle autorità, le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza mostrano che l'auto procedeva a velocità sostenuta. Il sindaco di Asiago, Roberto Rigoni Stern, ha dichiarato: "Siamo di fronte a una situazione drammatica. Abbiamo visionato i filmati: l’auto scendeva ad altissima velocità da via Lavarone, ha attraversato un’aiuola spartitraffico senza dare precedenza e ha impattato con violenza contro un segnale stradale, che è stato divelto. Poi è finita oltre l’aiuola, contro la rotatoria. Si è trattato di uno schianto devastante, sembrava un fuoco d’artificio". Il primo cittadino ha aggiunto: "Due ragazzi erano di Lusiana, uno di Montecchio-Creazzo. Ci stringiamo alle famiglie con grande commozione. È difficile trovare parole in momenti come questo. Sappiamo che tornavano da un compleanno, e purtroppo quando escono i ragazzi spesso non hanno freni inibitori".