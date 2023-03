Biassono (Monza), sedicenne muore durante una gara clandestina di moto

A Biassono, in provincia di Monza, un ragazzo di 16 anni, Christian Donzello, è morto a causa dei gravi traumi riportati in un incidente in moto durante una gara clandestina con altri giovani.

La sfida è avvenuta domenica pomeriggio. Un'auto ha svoltato sulla strada dove le moto stavano gareggiando e Donzello e un altro motociclista, di 18 anni, non sono riusciti a evitarla. Il diciottenne è stato portato in ospedale e poi dimesso con sette giorni di prognosi, nulla da fare per l'altro centauro.