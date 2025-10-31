L'ultimo saluto a Beatrice Bellucci, la madre: "Tutta Roma è qui per te"

Nella Basilica dei Santi Pietro e Paolo all'Eur, gremita di amici e familiari, Roma ha dato l'ultimo saluto a Beatrice Bellucci, la ventenne morta una settimana fa in un incidente stradale su via Cristoforo Colombo: la sua auto è stata travolta da una Bmv che andava a forte velocità. Un applauso commosso ha accolto il feretro bianco, seguito dal grido della madre Teresa: "Amore mio, tutta Roma è qui per te".