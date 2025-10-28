Auto travolta a Roma, il conducente della seconda Bmw: "Nessuna gara tra di noi, io non mi sono accorto di niente"

Dopo il tragico incidente in auto a Roma in cui è morta Beatrice Bellucci, la polizia locale ha rintracciato il conducente della Bmw grigia, che secondo alcuni testimoni si era dato alla fuga dopo lo scontro tra la Bmw bianca guidata dal 22enne Luca Girimonte e la Mini Minor dove si trovava la vittima, insieme a un'amica. E il giovane assicura: "Non c'era nessuna gara tra di noi e io non mi sono accorto di nulla perché ero più avanti dei miei amici". Sul caso saranno fondamentali i video delle telecamere lungo la strada percorsa dalle due Bmw.