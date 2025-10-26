Auto travolta a Roma, negativi i test di droga e alcol per il 22enne della Bmw

Sono negativi i risultati del narcotest e dell'alcoltest sul 22enne alla guida della Bmw che venerdì sera a Roma ha centrato e travolto un'auto uccidendo Beatrice Bellucci, 20 anni. Lo schianto è stato su via Cristoforo Colombo. Secondo quanto riferito dagli agenti della polizia locale, a cui la Procura ha delegato le indagini, a bordo della Bmw è stato trovato il cellulare dell'amico che era con il 22enne. L'apparecchio sarà ora analizzato dagli investigatori.