Auto travolta a Roma, negativi i test di droga e alcol per il 22enne della Bmw

Il giovane, ricoverato in ospedale in prognosi riservata, è accusato di omicidio stradale. Indagato anche l'amico a bordo con lui. Non si esclude la "gara di velocità" nel traffico
© Ansa
Sono negativi i risultati del narcotest e dell'alcoltest sul 22enne alla guida della Bmw che venerdì sera a Roma ha centrato e travolto un'auto uccidendo Beatrice Bellucci, 20 anni. Lo schianto è stato su via Cristoforo Colombo. Secondo quanto riferito dagli agenti della polizia locale, a cui la Procura ha delegato le indagini, a bordo della Bmw è stato trovato il cellulare dell'amico che era con il 22enne. L'apparecchio sarà ora analizzato dagli investigatori.
Il tragico incidente è avvenuto sulla grande arteria che collega la Capitale con la zona del mare di Ostia. Gli inquirenti hanno iscritto il 22enne nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio stradale: il giovane viaggiava a velocità folle sulla Cristoforo Colombo, dove ha violentemente tamponato la Mini Cooper su cui si trovava Beatrice, morta nello schianto contro un albero a poca distanza dallo svincolo per la sede della Regione Lazio. La 20enne era con un'amica, che si trova ancora in ospedale, non in pericolo di vita. Non è ancora stata ascoltata dagli investigatori.
In ospedale anche l'indagato, che è in prognosi riservata. Gli agenti della polizia locale stanno cercando di ricostruire le fasi della vicenda. Le ipotesi investigative non escludono che la Bmw stesse partecipando a una sorta di gara, un duello di velocità nel traffico del venerdì sera, con almeno un'altra automobile.
Alcuni testimoni hanno detto che sono state almeno due le auto che si sarebbero allontanate a tutta velocità dalla zona di via dei Navigatori. Sulla Bmw c'era una seconda persona, un amico del 22enne. L'amico è già stato ascoltato subito dopo l'incidente ma ha negato la spericolata gara nel traffico.
Fondamentale per gli inquirenti sarà l'analisi delle telecamere. "Stiamo ampliando la zona di osservazione - spiega uno degli investigatori -. E' fondamentale in questa fase capire perché la Bmw stesse viaggiando a quella velocità ed escludere la presenza di altre auto".
L'analisi dei video potrebbe quindi estendersi a tutto il tratto della Colombo che arriva fino al tratto verso il mare. Al momento non si esclude la possibilità della carambola tra le due auto incidentate, provocata da una terza vettura. Qualche risposta sulle fasi precedenti all'impatto potrebbe arrivare dai due telefoni sequestrati ai due occupanti della Bmw, che in città erano arrivati da Anzio, centro del litorale laziale in cui vivono.