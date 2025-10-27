Auto travolta a Roma, il padre della ragazza alla guida: "La mia Silvia ha visto Beatrice morire"

Come scrive Repubblica, Silvia è in prognosi riservata. Non dovrebbe essere in pericolo di vita. Il padre Noè ha ricordato quei tragici momenti quando, insieme a Beatrice Bellucci, anche Silvia è stata recuperata dall'auto distrutta. "È rimasta un'ora incastrata nelle lamiere prima che i vigili del fuoco riuscissero a tirarla fuori. È sempre stata cosciente, immagino che abbia chiamato Beatrice e non sentendo risposta per tutto quel tempo abbia capito. Silvia sa che la sua più cara amica non c'è più. Sarà stato terribile per lei, uno strazio", ha detto Noè. "So che quando l'hanno estratta dalla macchina, è riuscita a dire qualche parola ai vigili del fuoco. Parlava, era cosciente. E questo per noi è un segnale di speranza. Deve farcela", ha aggiunto.