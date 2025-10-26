Scontro mortale a Roma, il dolore del padre di Beatrice Bellucci: "Era la mia cucciola, prudente e solare"

Beatrice - per tutti "Bibbi" - era descritta come una giovane solare, gentile, sempre pronta al sorriso. Percorreva la via Cristoforo Colombo ogni giorno per raggiungere l'università o uscire con le amiche, e solo ventiquattr'ore prima della tragedia aveva condiviso una foto da un locale in zona Ostiense. "Una brava ragazza, l'abbiamo vista crescere" raccontano i vicini di casa. Beatrice condivideva con il padre l'amore per la Roma e per lo sport. Il padre aveva fondato la squadra di pallavolo Smi Roma Volley, dove anche la figlia aveva militato nel settore giovanile. All'Infernetto, tutti conoscono i Bellucci. "Bibbi amava il mare, era piena di vita" ricorda Pamela, un'amica d’infanzia.