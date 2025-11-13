Scontro sulla Cristoforo Colombo a Roma, l'amica di Beatrice Bellucci esce dalla terapia intensiva

Silvia, anche lei ventenne come la vittima, era alla guida dell'auto finita contro un pino dopo essere stata tamponata nella notte del 21 ottobre
"La paziente Silvia Piancazzo, dopo un'ulteriore fase di miglioramento clinico e un percorso chirurgico-ortopedico ormai completato, è uscita dalla Terapia Intensiva ed è stata trasferita nel Reparto di Chirurgia Generale diretto dal professor Pierluigi Marini per il proseguo delle cure. La prognosi inizialmente riservata è stata finalmente sciolta dall'equipe della Terapia Intensiva 'Shock e Trauma' diretta dal Dott. Emiliano Cingolani. Nel complesso il decorso può essere considerato assolutamente soddisfacente soprattutto in relazione alla gravità delle lesioni traumatiche con le quali la paziente era giunta presso l'A.O. San Camillo Forlanini, successivamente al gravissimo incidente". Con questo bollettino medico dell'ospedale, viene dato un aggiornamento sullo stato di salute della ventenne alla guida dell'auto finita contro un albero sulla Cristoforo Colombo a Roma. Sul colpo morì l'amica Beatrice Bellucci.
Nel tragico incidente di venerdì 21 ottobre, avvenuto su via Cristoforo Colombo, a Roma, all'altezza di piazza dei Navigatori, perse la vita la ventenne Beatrice Bellucci. I primi risultati dell'esame autoptico, disposto dalla procura di Roma ed eseguito presso l'Istituto di Medicina legale della Sapienza, avevano confermato che la giovane aveva riportato traumi fatali causati dall'impatto dell'automobile su cui viaggiava con l'amica con il grosso albero sul ciglio della strada. "Decesso causato da un violento politrauma addominale e toracico", che tradotto dal linguaggio medico forense significa morta sul colpo.
La procura di Roma ha aperto un'inchiesta con l'ipotesi di omicidio stradale e disposto una superperizia cinematica per ricostruire la dinamica dello schianto e stabilire la velocità dei veicoli coinvolti. L'unico indagato al momento rimane Luca Girimonte, 23 anni, originario di Anzio, conducente della Bmw bianca che, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe tamponato la Mini Cooper su cui viaggiavano Beatrice e la sua amica Silvia Piancazzo, poi finita contro l'arbusto.
Silvia, anche lei di vent'anni, era rimasta gravemente ferita. Era lei al volante dell'auto che è stata tamponata dalla Bmw bianca. Sia Girimonte sia Piancazzo erano risultati negativi all'alcoltest e al narcotest. Le indagini sono ancora in corso.