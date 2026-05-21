Il dato più delicato riguarda chi ha avuto un incidente recente: il 7,9% del campione dichiara sinistri negli ultimi due anni. Tra questi, il 90,8% ammette di utilizzare il cellulare alla guida, contro una media generale del 65% del campione. Un elemento che rafforza la correlazione tra distrazione digitale e rischio stradale, già ampiamente evidenziata dalle campagne di sicurezza.