Il diciottenne morto in monopattino a Milano nella notte tra giovedì e venerdì è la sesta vittima di quest'anno, in Italia, per un incidente in cui è coinvolto questo genere di veicolo: a rivelarlo sono i dati forniti dall'Osservatorio Sapidata-Asaps (Associazione sostenitori e amici della Polizia stradale) -. In totale, dal 2020 sono 97 i decessi: uno nel 2020, nove nel 2021, 16 nel 2022, 21 nel 2023, 23 nel 2024, 21 nel 2025, 6 nel 2026.