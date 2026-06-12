Il diciottenne morto in monopattino a Milano nella notte tra giovedì e venerdì è la sesta vittima di quest'anno, in Italia, per un incidente in cui è coinvolto questo genere di veicolo: a rivelarlo sono i dati forniti dall'Osservatorio Sapidata-Asaps (Associazione sostenitori e amici della Polizia stradale) -. In totale, dal 2020 sono 97 i decessi: uno nel 2020, nove nel 2021, 16 nel 2022, 21 nel 2023, 23 nel 2024, 21 nel 2025, 6 nel 2026.
"La sicurezza dei cittadini che utilizzano i monopattini elettrici deve rappresentare una priorità assoluta, ma nelle nostre città si assiste ancora a un far west dove il numero di multe nei confronti dei trasgressori rimane troppo esiguo rispetto alle troppe violazioni della normativa che regola l'utilizzo dei monopattini", ha affermato Assoutenti, commentando il grave incidente avvenuto nel capoluogo lombardo.
"A Milano come in tutte le città italiane è oramai sistematica la violazione dell'obbligo del casco per gli utilizzatori dei monopattini, indipendentemente dall'età, vigente dal 2024 - spiega il presidente Gabriele Melluso -. Allo stesso modo viene regolarmente violato il divieto di trasportare un passeggero e nelle strade si vedono ogni giorno monopattini sfrecciare con due persone a bordo. Questo perché le multe nei confronti dei trasgressori sono poche, e senza l'applicazione delle sanzioni qualsiasi divieto rimane sulla carta e non viene rispettato".
"Per questo riteniamo necessario aprire subito un tavolo di confronto tra istituzioni, enti locali, operatori del settore, imprese assicuratrici e associazioni dei consumatori, affinché si individuino soluzioni volte a garantire il rispetto delle disposizioni sui monopattini e incrementare la sicurezza sulle strade", conclude Melluso.