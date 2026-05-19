Monopattini, arrivano le prime stangate: oltre 150 multe, record a Milano

La micromobilità urbana del nostro Paese ha raggiunto un punto di svolta sabato 16 maggio, con la messa in atto delle nuove normative del Codice della strada riguardo i monopattini e le bici elettriche. Scatta il semaforo verde alle sanzioni per chi sarà in strada senza targa, senza casco e senza assicurazione. Nelle prime giornate di questa settimana, dal Nord al Sud, sono fioccate multe salate. In Italia si contano circa 43mila monopattini, tra mezzi in sharing e privati, che dovranno ora armarsi della targhetta identificativa per circolare in regola.
I numeri a Milano
Capitale indiscussa dei monopattini elettrici, Milano ha registrato nella giornata di lunedì i numeri più alti: 70 sanzioni. Di queste, 28 per la mancata presenza della targhetta numerica, 34 per assenza del casco di protezione. Due multe per chi viaggiava in coppia, altre sei per infrazioni del Codice stradale.
Il report dal Veneto
Il secondo posto spetta alla città di Verona, che tra domenica e lunedì ha elargito a conducenti imprudenti 27 multe. Di queste, 16 già nella giornata di domenica. Altre 11 sanzioni sono arrivate in una sola ora lunedì mattina. Di queste, tre a causa della mancanza della targa, sette perché alla guida senza casco e una sanzione per un conducente che trasportava un altro passeggero.
Le altre città
Sull'ultimo gradino del podio, ma non l'ultima della classifica, troviamo Foggia, a pari merito con Verona con 27 sanzioni: 12 di queste per assenza di targa, 15 perché viaggiavano senza casco. Poco lontano da Foggia, nel capoluogo pugliese di Bari sono state registrate 14 effrazioni. Chiude Trento, con 11 multe e un incasso di circa 1300 euro.
L'immatricolazione e le targhe
Chiaramente, i mezzi che si sono imbattuti in sanzioni, erano di proprietà privata. Le aziende che si occupano della gestione di monopattini in sharing, come Lime, Bird e Dott, sono responsabili della gestione dei loro mezzi, i quali sono stati anticipatamente regolarizzati. Il numero identificativo deve essere richiesto alla Motorizzazione civile di competenza, la quale in circa 20 giorni rilascia la targa. Composta da 6 numeri, è associata al codice fiscale del proprietario del monopattino, che deve avere 18 anni o almeno 14 ma con pratica avviata da un genitore.
Le nuove multe
Le sanzioni previste dalle nuove norme del Codice della strada variano da 100 a 400 euro per chi viaggia senza targa. Per chi invece viaggia senza casco, la multa è di 50 euro. È assolutamente vietato viaggiare in due. Dal 16 luglio, sarà obbligatorio per i possessori di monopattini elettrici ed e-bike (sopra i 25 km/h) dotarsi di una polizza assicurativa.