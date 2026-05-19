Monopattini, arrivano le prime stangate: oltre 150 multe, record a Milano

La micromobilità urbana del nostro Paese ha raggiunto un punto di svolta sabato 16 maggio, con la messa in atto delle nuove normative del Codice della strada riguardo i monopattini e le bici elettriche. Scatta il semaforo verde alle sanzioni per chi sarà in strada senza targa, senza casco e senza assicurazione. Nelle prime giornate di questa settimana, dal Nord al Sud, sono fioccate multe salate. In Italia si contano circa 43mila monopattini, tra mezzi in sharing e privati, che dovranno ora armarsi della targhetta identificativa per circolare in regola.