A SANLURI

Tragico incidente nel Cagliaritano: scontro frontale tra due auto, morto un 25enne

Il ragazzo era alla guida di una delle due vetture. L'altro conducente, un 45enne, ha riportato varie ferite ed è stato trasportato in codice giallo all'ospedale. Sul posto sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco

08 Giu 2026 - 22:23
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Drammatico incidente stradale nella serata di lunedì 8 giugno a Sanluri, nel Cagliaritano. Per cause ancora da accertare, due autovetture sono rimaste coinvolte in un violento scontro frontale. L'impatto si è rivelato fatale per uno dei due conducenti, un 25enne residente a Sanluri, deceduto sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate. L'altro automobilista, un 45enne residente a Serramanna, ha riportato varie ferite ed è stato soccorso dai sanitari del 118, che lo hanno trasferito in codice giallo a Cagliari. Non sarebbe in pericolo di vita.

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Dove è avvenuto l'incidente

 L'incidente è avvenuto lungo la Strada 17 all'altezza della frazione di Podere Magnaboschi, a Sanluri, nel Medio Campidano.

Intervenuti carabinieri e vigili del fuoco

 Sul luogo del sinistro sono intervenuti tempestivamente i carabinieri. Per consentire le complesse operazioni di soccorso, è stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno operato per estrarre la persona dalle lamiere del veicolo, coadiuvati da due ambulanze del servizio di emergenza sanitaria.

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