Tragico incidente nel Cagliaritano: scontro frontale tra due auto, morto un 25enne

Drammatico incidente stradale nella serata di lunedì 8 giugno a Sanluri, nel Cagliaritano. Per cause ancora da accertare, due autovetture sono rimaste coinvolte in un violento scontro frontale. L'impatto si è rivelato fatale per uno dei due conducenti, un 25enne residente a Sanluri, deceduto sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate. L'altro automobilista, un 45enne residente a Serramanna, ha riportato varie ferite ed è stato soccorso dai sanitari del 118, che lo hanno trasferito in codice giallo a Cagliari. Non sarebbe in pericolo di vita.