Reggio Emilia, auto investe due ragazzi in bicicletta: morto 19enne

Un ragazzo di 19 anni è morto dopo essere stato investito mentre si trovava a bordo della sua bicicletta a Brescello, nel Reggiano. La vittima si trovava insieme a un amico di 18 anni che è rimasto ferito a sua volta. Secondo una prima ricostruzione i due sarebbero stati urtati da un'auto guidata da un 43enne napoletano intorno alle 3.30 lungo la strada provinciale 62 Cisa. Inutili i soccorsi dei sanitari di rianimare il giovane, le ferite riportate si sono rivelate fatali. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso al fine di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. I veicoli coinvolti sono stati sequestrati.