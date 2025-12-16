Ravenna, travolge e uccide operaio in bici e si allontana: denunciato

Un camionista di 47 anni è stato denunciato per aver investito un operaio 62enne di origine tunisina, il quale si stava recando al lavoro in bici. L'allarme è scattato quando alcuni passanti hanno notato un corpo sul ciglio della strada e hanno allertato il 112. I carabinieri hanno poi trovato alcuni frammenti di paraurti, ma non c'era nessun testimone dell'accaduto. L'analisi delle immagini delle telecamere di sicurezza hanno consentito di rintracciare a Cesena il camion sospettato. Il camionista a caldo ha riferito di non essersi accorto di nulla.