Un ragazzo di 15 anni, Davis Aloschi, è morto in un incidente fra due scooter nella zona Nord di Siracusa. Il quindicenne è stato soccorso e trasferito in ospedale dove è deceduto per le gravi lesioni riportate. La polizia municipale accerterà la dinamica dell'incidente avvenuto in prossimità di una rotatoria. Nel violento impatto altri due giovanissimi sono rimasti feriti: uno di loro, un diciottenne, è ricoverato nel reparto di Rianimazione con prognosi riservata. La Procura di Siracusa ha disposto il sequestro dei due scooter coinvolti nell'incidente.
Chi era Davis Aloschi
Era una giovane promessa della danza, scelto nel 2023 per il balletto "Coppélia" con le coreografie di Alexei Ratmansky, mentre nel 2024 aveva preso parte a "Lo Schiaccianoci" nella coreografia di Rudolf Nureyev. Davis Aloschi era il passeggero di uno scooter che si è scontrato con un'altra moto. Trasportato d'urgenza all'ospedale Umberto I è deceduto per la gravità delle ferite riportate.
Davis era originario del capoluogo Aretuseo, ma si era trasferito per studiare e per seguire la sua passione, la danza, a Milano. Era rientrato da pochi giorni nella sua città d'origine per trascorrervi qualche giorno di vacanza. Sin da piccolo aveva coltivato la sua passione e nel 2022 era stato ammesso alla scuola di ballo dell'Accademia Teatro alla Scala. Si era trasferito a Milano, dove frequentava il liceo e nel frattempo calcava palcoscenici importanti.
Un altro 15enne è morto a Salerno
Un altro ragazzino di 15 anni ha perso la vita a Salerno. L'incidente è avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì. Il giovane viaggiava come passeggero su uno scooter guidato da un ragazzo maggiorenne, ricoverato in prognosi riservata.