Davis era originario del capoluogo Aretuseo, ma si era trasferito per studiare e per seguire la sua passione, la danza, a Milano. Era rientrato da pochi giorni nella sua città d'origine per trascorrervi qualche giorno di vacanza. Sin da piccolo aveva coltivato la sua passione e nel 2022 era stato ammesso alla scuola di ballo dell'Accademia Teatro alla Scala. Si era trasferito a Milano, dove frequentava il liceo e nel frattempo calcava palcoscenici importanti.

